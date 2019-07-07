إسرائيل تعتقل منفذ عملية الدهس بالقدس ووالده (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منفذ عملية دهس وقعت بالقرب من قرية ”حزما“ شمال شرق القدس المحتلة الليلة الماضية، وفق ما أعلنته قناة ”مكان“ العبرية.

وأسفرت عملية الدهس عن إصابة 5 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة ما بين البسيطة والمتوسطة.

وبحسب القناة العبرية، زعمت التحقيقات الأولية أن الشاب منفذ الهجوم رصد الجنود الخمسة لدى تواجدهم بجانب الطريق في إطار مهمة قتالية، وعندها صدمهم بسيارته ولاذ بالفرار.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر ”خلال ساعات الليلة الماضية وبعد نشاط ميداني واستخباري مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشاباك تم اعتقال المخرب المشتبه فيه بدهس الجنود مساء أمس بالقرب من قرية حزما“.

خلال ساعات الليلة الماضية وبعد نشاط ميداني واستخباري مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام #الشاباك تم اعتقال المخرب المشتبه فيه بدهس الجنود مساء أمس بالقرب من قرية #حزما. من التحقيق الأولي يتضح ان الحديث عن #عملية_دهس حيث رصد المخرب مجموعة من الجنود في جانب الطريق وقام بدهسهم pic.twitter.com/eKgs42Z80I — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 7, 2019

وفي حادث آخر، زعمت قناة ”مكان“ أن فلسطينيًا يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية حاول مساء أمس دهس شرطي إسرائيلي قرب دوار تسوفيم في السامرة دون وقوع إصابات.

وادعت القناة أن التحقيقات أفادت بأن الشرطي الإسرائيلي أطلق النار على السيارة بعد أن أسرعت صوبه ولم ينصع سائقها للأوامر بالتوقف ثم لاذ بالفرار، فيما يجري البحث عنه.