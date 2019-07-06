رئيس الحكومة الفلسطينية: سنذهب لانتخابات عامة إذا تعذر الاتفاق مع حماس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية ستذهب لانتخابات عامة، في حال تعذّر الوصول لاتفاق مع حركة حماس.

وأضاف اشتية في تصريح صحفيّ بأنه ”إذا لم تكن هناك إمكانية للتفاهم مع حماس، نريد أن نحتكم إلى شعبنا، ولنذهب لانتخابات عامة، من أجل أن يقول الشعب كلمته، ونحن جاهزون لذلك“، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات اشتية قبيل الانطلاق بجولة دولية تبدأ بالأردن، لدراسة إمكانية الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، في ظل تنصلها من كافة الاتفاقيات الأممية وقرارات الشرعية الدولية.

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بالعمل على مقاضاة كل من هو متورط في ملف المستوطنات، سواء أكانوا دبلوماسيين أو شركات أو مستوطنين، في كل مكان من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس.

واعتبر اشتية أن الإدارة الأمريكية تعزز قيام المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، مضيفًا: ”رأينا قبل أيام سفير دولة عظمى يتباهى بهدم أحد بيوت سلوان، من أجل المساهمة في حفر نفق لتسهيل حركة المستوطنين“.

من جهته؛ قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن ”اشتية سيبدأ جولاته بزيارة للعاصمة الأردنية عمّان، يوم السبت، وتستمر يومين، وذلك بمشاركة كل من وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة والنقل والمواصلات والمالية والطاقة“.