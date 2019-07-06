قيادي فلسطيني ينفي تقديم إسرائيل تسهيلات ضمن تفاهمات التهدئة

قال ماهر مزهر، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن ”إسرائيل لم تطبّق حتى اللحظة أي تسهيلات ولم تتخذ أي خطوات عملية في إطار التفاهمات“ التي ترعاها مصر للوصول إلى تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الإعلام العبريّ عن تسهيلات اتخذتها إسرائيل لقطاع غزة في إطار التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية.

وأضاف مزهر في تصريحات صحفية، أن ”ما تناوله الإعلام العبريّ عن رفع الحظر عن أصناف بحجة الاستخدام المزدوج، هو حديث متكرر، ولم تنفذ مثل هذه الخطوة حتى هذه اللحظة، ولم يتم السماح لمادة واحدة بالدخول“، مبينًا بأنه لم يتم إدخال المتفق على إدخالها مثل الفيبر جلاس ومواد الصيد الأخرى.

وبين ”مزهر“، أن ”الاحتلال الإسرائيلي يمارس التسويف والمماطلة والكذب“، مؤكدًا أن ”الضغط المصري على إسرائيل قد يفلح في إنجاز بعض التسهيلات“.

وكانت قناة ”ريشت كان“ العبرية، قالت الخميس الماضي، إن إسرائيل أزالت الحظر عن 18 صنفًا من البضائع التي كانت ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن القرار جاء ”كجزء من عملية التخفيف“، وتضمنت تخفيض سن قبول التصريح إلى التجار من غزة لمن يرغب في دخول إسرائيل من 35 سابقًا إلى 25 عامًا وزاد عدد التجار المصرح لهم بدخول ”إسرائيل“ إلى 5000″.