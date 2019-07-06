فتح: مصر تعمل على تمكين الحكومة من تولي مهامها في غزة

كشف سفير فلسطين لدى القاهرة، دياب اللوح، اليوم السبت، أنّ الجانب المصري يعمل على تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة.

وقال اللوح إنّ ”مصر تعمل في الوقت الراهن على بلورة رؤية متكاملة تتضمن آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عام 2017 لتمكين الحكومة من تولي مهامها في قطاع غزة على أساس سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد هو سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية“.

وأضاف أنّ ”الجهود المصرية تنصب في التوافق على الذهاب للانتخابات، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الكل الوطني وعلى أساس الشراكة وبرنامج منظمة التحرير“.

وأكد أنّ ”الرئيس عباس تربطه علاقات جيدة بنظيره المصري ويمكن في أي لحظة أن يزور مصر خاصة وأن هناك تعاون مصري فلسطيني كبير، بحسب صحيفة ”دنيا الوطن“.

وفيما يتعلق بورشة البحرين وصفقة القرن قال اللوح: ”ورشة المنامة استهدفت ايجاد حل اقتصادي ولم تحدد خسائرنا السنوية بفعل الاحتلال الإسرائيلي التي تقدر بتسعة مليارات دولار فما الذي ستقدمه ورشة المنامة، وكل ما نريده إجلاء الاحتلال عن أراضينا“.

وتابع السفير الفلسطيني: ”لدينا من الموارد في منطقة (ج) أكبر مما ستقدمه لنا الإدارة الأمريكية ونتمسك برؤية الرئيس محمود عباس، بالرعاية الدولية متعددة الأطراف والمبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة“.

واستطرد: ”على الإسرائيليين الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وكل ما يجري الحديث عنه قفزات في الهواء ولن نقبل بأي خطة لا تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كما أننا لن نقبل بإقامة دولة موسعة في غزة وأجزاء من سيناء، رفضنا ذلك كما رفضه المصريون“.