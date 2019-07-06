حميدتي: المجلس العسكري لم يتصرف بالأموال السعودية والإماراتية

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، اليوم السبت، إن الأموال المقدمة من السعودية والإمارات إلى بلاده ”لم يتم التصرف بها وما تزال في المصرف المركزي“.

وشدد ”حميدتي“ في خطاب جماهري بمنطقة ”الحاج يوسف“ شرق العاصمة الخرطوم، على ”ضرورة محاسبة الفاسدين، والتركيز في المرحلة المقبلة على التكاتف للخروج بالبلاد إلى بر الأمان“.

وأكد أن تطبيق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير ”يتطلب تضافر الجهود وتكاتف من الجميع وإبداء صفاء نية“، لافتًا إلى أن المجلس العسكري تعاهد مع قوى ”الحرية والتغيير“ على ”وضع أيدينا فوق بعض لإخراج السودان إلى بر الأمان والاحتكام إلى دولة القانون“.

وأشار حميدتي، إلى أن ”أولويات المرحلة والحكومة المقبلة تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية“.

وأمس الجمعة، أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة يتضمن إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوًا.

كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة، وإرجاء إقامة مجلس تشريعي، وإقامة تحقيق شفاف مستقل في مختلف أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.