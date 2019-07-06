بعد تأجيله مرتين.. ولاية الخرطوم تعلن بدء العام الدراسي غدًا الأحد

أعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عبد الله محمد نصر، اليوم السبت، اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي، غدًا الأحد، في مرحلتي الأساس والثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة، والتعليم الأجنبي.

وأوردت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن والي (حاكم) ولاية الخرطوم، الفريق ركن أحمد عابدون حماد، سيقرع الجرس، الأحد، إيذانًا ببدء العام الدراسي.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، قررت الولاية تأجيل بداية العام الدراسي للمرة الثانية إلى 7 يوليو/ تموز الجاري.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي بالخرطوم، 16 يونيو الماضي، قبل أن يتم تأجيله إلى الـ 30 من الشهر نفسه، ثم 7 يوليو الجاري.

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوًا.

واتفق الطرفان على تشكيل ”حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء“، وعلى ”إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة“.

واتفقا أيضًا على ”إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية“.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.