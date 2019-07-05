المعارضة السودانية تنظم لقاءات جماهيرية لشرح ”اتفاق الخرطوم“

أعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة، عن تنظيم ”لقاءات جماهيرية “ يوم الجمعة، في عدد من مدن السودان، لشرح مسار العملية السياسية إثر ”اتفاق الخرطوم“ مع المجلس العسكري.

وقال بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير إن قيادات قوى “ إعلان الحرية والتغيير“ تعقد لقاءات ”جماهيرية مفتوحة“ مساء الجمعة، للتنوير بمسار العملية السلمية والاتفاق مع المجلس العسكري.

وذكر أن المخاطبة الجماهيرية المفتوحة ستجري في 8 ساحات بأحياء العاصمة الخرطوم، وكذلك بعدد من مدن البلاد.

وأعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وعقدت يوم الخميس جلسة مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى ”الحرية والتغيير“، بأحد فنادق الخرطوم.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019) في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018 ، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.