هنية يشيد بالموقف اللبناني الرافض لصفقة القرن ومؤتمر البحرين

أشاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“ في غزة اليوم الجمعة، بالموقف اللبناني من صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومؤتمر البحرين الذي سعى إلى التفريط بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل حفنة من المال، وفق ما أعلنه ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شكر هنية الموقف اللبناني الرسمي والحزبي والشعبي، خاصة موقفه الشخصي الرافض لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.

ودعا هنية بري إلى الدفع نحو تحقيق نتائج عملية للحوار وتشريع قوانين في مجلس النواب اللبناني، تمنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم.

وشكر هنيّة الرئيس برّي لحرصه وجهده الطيّب في السعي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنجاز المصالحة، وأيضًا إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان.

وأكد حرص حركة حماس الدائم على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، واستعدادها المستمر للتجاوب مع أي مبادرة تسعى لتحقيق ذلك.