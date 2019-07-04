السودان.. المجلس العسكري وقوى التغيير يتوصلان لاتفاق على تقاسم السلطة

توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، فجر الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي، إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على ”إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا“.

كما اتفاق الطرفان أيضًا على تشكيل ”حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء“، وعلى ”إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة“.

واتفق المجلس العسكري والمعارضة كذلك على ”إرجاء إقامة المجلس التشريعي“.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع: ”هذا الاتفاق سيكون شاملًا لا يقصي أحدًا“.

وأضاف: ”نشكر الوسطاء، المبعوثين الأفريقي والإثيوبي، على مجهوداتهما وصبرهما كما نشكر إخوتنا في الحرية والتغيير على الروح الطيبة“.

من جانبه، قال عمر الداغر القيادي في قوى الحرية والتغيير: ”هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد“.