طيران الإمارات تعلن استئناف رحلاتها إلى السودان‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة طيران الإمارات الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءًا من 8 تموز/يوليو الجاري، بعد أن أوقفتها في أوائل حزيران/يونيو الماضي بسبب الوضع هناك.

وقالت الشركة في بيان إنه، ”بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان وإجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم“.

وكانت الشركة علقت طائراتها إلى السودان في أوائل حزيران/يونيو الماضي. وستستأنف الرحلات عبرطائرة واحدة يوميًا تربط بين دبي والخرطوم.

و“طيران الإمارات“ إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وأيرباص ”ايه-380“.

ويستكمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهرًا كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.

ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وحركة الاحتجاج الرئيسية ”تحالف الحرية والتغيير“.

وبلغت الأزمة ذروتها مع التفريق الدامي في الثالث من حزيران/يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.