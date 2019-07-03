العرب يستعدون للإعلان عن القائمة المشتركة لانتخابات الكنسيت خلال أيام

قال رئيس حزب الجبهة العربية للتغيير، أيمن عودة، الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل القائمة العربية المشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود نقاش مشترك حول قضايا بسيطة سيتم تجاوزها استعدادًا لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وأضاف عودة، خلال ندوة عقدتها مؤسسة ياسر عرفات في رام الله، إن ”أكثر من 88% من أبناء شعبنا يريدون القائمة المشتركة، وهذا يدل على أننا نستطيع أن نحصل على 15 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، وهناك أهمية داخلية وهي الوحدة والتدعيم المجتمعي، وسياسية تتمثل في أن نلقي بكل وزننا والمساهمة في إسقاط حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو“.

وأكد على ”أهمية أن يتم إسقاط اليمين الإسرائيلي المتطرف تمهيدًا لإسقاط صفقة القرن”.

ولفت إلى ”سياسات اليمين المتطرف في إسرائيل ومحاولته نزع الشرعية السياسية عن الفلسطينيين في الداخل، الذين لهم حضور قوي ويمتلكون من العلم والخبرة الكثير ما يؤهلهم لأن يأخذوا دورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة“، على حد قوله.

وقررت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة، بقائمة موحدة ومشتركة ”كخيار وحيد لمواجهة المخاطر السياسية والوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني والجماهير العربية داخل المجتمع الإسرائيلي“.

جاء ذلك عقب اجتماع ضم ممثلي الأحزاب العربية الأربعة التي تمثل العرب سياسيًا داخل الكنيست، ”لإعادة تشكيل القائمة المشتركة والانطلاق بحملة انتخابية قوية تحمي الوجود العربي“.

وأكدت الأحزاب العربية في بيان ختامي عقب اجتماعها، ”أهمية التوحد بقائمة مشتركة يمكن من خلالها مواجهة قانون القومية العنصري وإعادة الوحدة الوطنية والتصدي لسياسات التمييز ومحاصرة الوجود والدفاع عن الأرض وحماية العرب من الجرائم التي ترتكب ضدهم داخل إسرائيل“، وفقًا لموقع ”عرب 48“.