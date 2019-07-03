”فتح“: مصر لن تتجاوز اتفاق القاهرة 2017 في ”المصالحة“

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية عبدالله عبدالله اليوم الأربعاء، أن مصر لن تتجاوز اتفاق القاهرة 2017 فيما يتعلق بملف المصالحة مع حركة حماس.

وذكر أن حركته لم تتسلم أي أوراق جديدة تتعلق بدفع عجلة المصالحة، مؤكدًا أن ”موقف فتح واضح وقائم على اتفاق القاهرة 2017 في المصالحة“.

وقال: إن ”ما نريده هو تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة، وتحمل مسؤولية كل شيء، ثم نذهب للانتخابات والبناء على نتائجها لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستنثني أحدًا، وصندوق الاقتراع هو الذي سيحدد نسبة الشراكة بين الفصائل“.

وأشار القيادي الفلسطيني عبدالله عبدالله، إلى أن هناك جملة من القضايا التي ستبقى عالقة، متابعًا: ”سننهيها بالحوار، وهذا موقفنا، ولن نقبل أقل من ذلك“، بحسب ”دنيا الوطن“.

ويأتي ذلك الموقف ردًا على أنباء نشرتها إحدى الصحف العربية، أوردت فيها أن حركة فتح اعترضت على الورقة المصرية للمصالحة، التي قدمتها المخابرات العامة الأسبوع الماضي، إلى مسؤول ملف المصالحة، وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد.