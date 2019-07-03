في خطوة مفاجئة.. ”الحرية والتغيير“ في السودان تقرر التفاوض المباشر مع ”العسكري“

قررت قوى الحرية والتغيير، يوم الأربعاء، المشاركة في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بدعوة رسمية من الوساطة الإثيوبية الأفريقية.

وأوضح قيادي في هذا الإطار أن ”قوى الحرية والتغيير قبلت بطلب من الوساطة للجلوس في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري بشروط“، دون تحديد تلك الشروط.

وأشار إلى أن كل مكونات قوى الحرية والتغيير، ”تحالف نداء السودان، والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض“، و“تجمع المهنيين“ والقوى المدنية وافقت على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد سلسلة مشاورات.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أبدى تجمع المهنيين السودانيين، على لسان القيادي محمد ناجي الأصم، تحفظه على ما سماه تمسك المجلس العسكري بالرئاسة الدائمة للمجلس السيادي، ضمن مقترح الوساطة الأفريقية الإثيوبية.

فيما قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن ”الاتجاه الغالب“ لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.

وفي 27 حزيران يونيو الماضي، أعلنت ”قوى الحرية والتغيير“، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎