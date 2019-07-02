قوى التغيير بالسودان تتجه لقبول التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

قوى التغيير بالسودان تتجه لقبول التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

المصدر: الأناضول

قال مصدر مطلع في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، إن ”الاتجاه الغالب“ لديهم قبول دعوة الوسطاة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.

و أوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته،  أن ”الوسيط أبلغنا بوصوله إلى مرحلة تطلب حضور الطرفين إلى طاولة حوار مباشرة“.

وأضاف: ”هم أبلغونا بإدراج ملاحظاتنا على مسودة الاتفاق التي قدمها لنا، وذلك أمر مقبول من الناحية التفاوضية لدينا“.

وتابع: ”نحن طالبنا بمجلس سيادة يرأسه مدني، وحكومة تنفيذية تشكلها الحرية والتغيير، ونسبة 67 بالمائة من مقاعد البرلمان، والوسيط أبلغنا بأن تلك المكاسب باتت قريبة التحقق“.

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