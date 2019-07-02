قوى التغيير بالسودان تتجه لقبول التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

قال مصدر مطلع في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، إن ”الاتجاه الغالب“ لديهم قبول دعوة الوسطاة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.

و أوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ”الوسيط أبلغنا بوصوله إلى مرحلة تطلب حضور الطرفين إلى طاولة حوار مباشرة“.

وأضاف: ”هم أبلغونا بإدراج ملاحظاتنا على مسودة الاتفاق التي قدمها لنا، وذلك أمر مقبول من الناحية التفاوضية لدينا“.

وتابع: ”نحن طالبنا بمجلس سيادة يرأسه مدني، وحكومة تنفيذية تشكلها الحرية والتغيير، ونسبة 67 بالمائة من مقاعد البرلمان، والوسيط أبلغنا بأن تلك المكاسب باتت قريبة التحقق“.