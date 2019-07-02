تحركات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بالتزامن مع زيارة موفد أمريكي

أجرى الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تحركات عديدة في مواقع مختلفة على الحدود مع لبنان، بالتزامن مع زيارة موفد أمريكي لبيروت، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي تابع أعمالًا على الحدود مع قضاء ”مرجعيون“ جنوب لبنان.

وأضافت أن قوات إسرائيلية في بلدة بليدا وفي الجهة المقابلة لبئر شعيب- خارج البلدة، رفعت سواتر ترابية ونفذت أعمال صيانة وتمشيط للطريق العسكرية المحاذية للسياج، وسط انتشار لعدد من الجنود الإسرائيليين.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية رفعت أيضًا سواتر ترابية قبالة متنزهات الوزاني (جنوب لبنان)، وقرب موقع في مستوطنة مسكافعام، المقابل لحاجز الجيش اللبناني في بلدة عديسة.

وتتزامن تلك الأعمال الحدودية مع زيارة لبيروت يجريها ديفيد ساترفيلد، الموفد الأمريكي المكلف برعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية والبحرية.

ويقوم ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل لإنهاء نزاع حدودي.

ويخوض البلدان نزاعًا على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعًا، تعرف بالمنطقة رقم 9، وهي غنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت، في كانون الثاني/يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب في تلك المنطقة.

ورفض لبنان، عام 2012، مقترحًا أمريكيًا يقوم على منح 360 كم مربعًا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.