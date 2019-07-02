النيابة السودانية تدعو المواطنين للشهادة بشأن ”فض الاعتصام‎“

دعت النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، المواطنين ممن لديهم معلومات حول حادثة فض الاعتصام، قبل شهر، قبالة مقر الجيش بالخرطوم، إلى الإدلاء بها، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك، في إعلان نشرته وسائل إعلام محلية، لرئيس لجنة التحقيق والتحري التابعة للنيابة العامة، فتح الرحمن سعيد الطاهر.

وجاء في نص الإعلان، ”إلى كافة المواطنين الذين كانوا بساحة الاعتصام صبيحة 3 يونيو/حزيران الماضي الذين لديهم معلومات أو شهادة أو مستند حول واقعة فض الاعتصام، الحضور إلى مقابلة اللجنة“.

وأوضح أن اللجنة ”تستقبل المواطنين في الفترة من 6 إلى 10 يوليو/تموز الجاري“.

ومطلع الشهر الماضي، أسفر فض اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عن سقوط عشرات الضحايا، ما أدى إلى تجمد المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، التي تقود الحراك الاحتجاجي، حول طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية وملامح تلك المرحلة.

والأحد، شهدت الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، تحت عنوان ”مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين“، تلبية لدعوة من ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، وشابتها أعمال عنف.

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد، في السودان إلى 10 استنادًا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1898- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 قتيلًا خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.