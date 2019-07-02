قرقاش: على الجيش والمعارضة في السودان تفادي المواجهة والتصعيد

قرقاش: على الجيش والمعارضة في السودان تفادي المواجهة والتصعيد

المصدر: فريق التحرير

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة،  أنور قرقاش، كلاًّ من المعارضة والجيش السودانيين إلى التوافق وتفادي المواجهة والتصعيد، مؤكدًا على ضرورة استمرار الحوار بعيدًا عن الاحتداد.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدًا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها“.

وكانت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان قد شكلت لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة على أن تبدأ اتصالاتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع.

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