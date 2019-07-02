الأردن يطالب ليبيا بالإفراج عن 3 مواطنين تختطفهم مليشيات طرابلس

طالب الأردن، الحكومة الليبية بتسليم 3 أردنيين مختطفين من قبل مليشيات طرابلس منذ شهر آب الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اطلع عليه“إرم نيوز“، إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا يوم الإثنين، مع نظيره الليبي محمد الطاهر سياله تابع معه خلاله بحث قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر آب من العام المنصرم.

وشدد الصفدي خلال الاتصال على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة وإعادتهم الى المملكة.

من جانبه أوضح الوزير الليبي أن سبب التأخر بالافراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى وان السلطات نجحت مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق و الإفراج عنهم.

وطالب الصفدي بالإسراع بهذه الاجراءات وإنهاء هذه المأساة وتمكين المختطفين من العودة الى ذويهم سالمين.