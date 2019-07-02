بعد أكثر من عام على استشهاده.. الاحتلال يقرر تسليم جثمان فتى فلسطيني لذويه

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان فتى فلسطيني، الثلاثاء، مضى أكثر من عام على استشهاده على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وجاء قرار الاحتلال، بعد قضية رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، طالب من خلالها بالإفراج عن جثمان الشهيد الفتى إسحاق اشتيوي (16 عاماً)، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال محامي الميزان، يحيى محارب، في تصريح صحفيّ:“ أن المركز تقدم بقضية تطالب باسترداد الجثمان في الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان 2019 بعد مرور أكثر من عام على استشهاد الفتى“.

واستشهد اشتيوي في المنطقة الحدود شرق مدينة رفح جنوب القطاع، في الثالث من أبريل/نيسان 2018، فيما تحتجز اسرائيل جثامين 12 من الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.