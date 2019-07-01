العراق.. العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الإثنين، العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين، فيما أكدت أنها ستزود السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه ”تم العثور على موقعين مفترضين لرفات أسرى كويتيين ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان“، مؤكدة أنه تم العثور على الموقعين الآنفي الذكر بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

وأضافت وزارة الدفاع العراقية، أنه ”تم رفع رفات الأسرى من الموقعين وإيداعها لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين“.

وختم البيان العراقي بالقول: إنه ”سيتم تزويد السلطات الكويتية بعينات جميع الرفات التي تم استخراجها، لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي.

وقالت الكويت، إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبَّان دخول الجيش العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودًا، فيما قال العراق إن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003، في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.