”الأعلى للدفاع“ في لبنان يأمر بتوقيف جميع المطلوبين بحادثة استهداف موكب صالح الغريب

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، يوم الإثنين، أنه اتخذ ”قرارات حاسمة“ لاستعادة الأمن في منطقة قتل فيها مرافقان لوزير حكومي في تبادل لإطلاق النار، أمس الأحد.

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه تقرر ”توقيف جميع المطلوبين، وإحالتهم إلى القضاء على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص، وذلك وأدًا للفتنة وحفاظًا على هيبة الدولة وحقنًا للدماء البريئة“.

وكان عون، دعا أمس الأحد، المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، إلى الاجتماع بقصر بعبدا، وذلك عقب إطلاق نار استهدف موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب..