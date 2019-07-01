نزال: ”فتح“ غير معنية باستلام الحكم في غزة قبل الانتخابات

أعلن جمال نزال الناطق باسم حركة ”فتح“، اليوم الاثنين، أن حركته ليست معنية باستلام الحكم في قطاع غزة قبل إجراء الانتخابات.

وكان نزال يرد على تصريحات أطلقها القيادي في ”حماس“ موسى أبومرزوق، قال فيها إن ”حماس ليست قوة احتلال حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل“.

وقال نزال إن ”فتح غير معنية باستلام الحكم في غزة قبل إجراء الانتخابات، والمطلوب تطبيق اتفاق المصالحة حرفيًّا وتسليم الحكم في غزة لحكومة متوافق عليها، على صيغة حكومة توافق وطني تمثل الجميع وليس لفتح“، وفق ما أورده موقع ”دنيا الوطن“.

وأضاف القيادي الفتحاوي في تصريح صحفي، ”نحن لا نطالب بتسليم الحكم في غزة لحركة فتح أو أي فصيل فلسطيني، بل نطالب بأن تطبق اتفاقيات المصالحة التي نصت على تسلم حكومة وفاق وطني متفق عليها، للحكم في غزة، ليصار حين إذن الاستعداد لإجراء الانتخابات“.

وأشار نزال إلى أن ”حماس أثبتت أنها تريد الاحتفاظ بالحكم في غزة، لأنها ترى ذلك تجسيدًا لمكاسب مادية ناتجة عن الحكم، وهي تعتاش من الضرائب التي تجبيها دون وجه حق“، لافتًا إلى أنه ”حتى في ظل حكومة الوفاق الوطني، استمرت حماس بالقرصنة على صلاحيات الحكومة في المجال المالي والأمني، سياسيًّا وأمنيًّا وأنشأت معابر الظل وجباية في الظل التفافًا على سلطة الدولة وحكومة الوفاق، ما أفشل اتفاق المصالحة في حينه، ونحن ندعو إلى تطبيق اتفاقيات المصالحة“.