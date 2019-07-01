وزير فلسطيني: الحكومة أطلقت الخطوات العملية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أن الحكومة الفلسطينية أطلقت خطوات عملية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العسيلي، لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، إن ”الحكومة قررت التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية حال تنفيذ حكومة الاحتلال قرارها منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية للقدس، وإن الحكومة ستمنع دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية“.

وأفاد الوزير بأن ”الحكومة تبذل جهودًا لدعم المنتج الوطني الفلسطيني، وأنها بصدد الإعلان عن الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يومًا للمنتج الوطني“، مبينًا أن ”الحكومة قررت التوجه للطاقة البديلة للاستغناء تدريجيًا عن الكهرباء الإسرائيلية“.

وأوضح العسيلي أنه ”تم الاتفاق مع البنك الدولي لاستغلال أكبر قدر من الأراضي لإنتاج الطاقة الشمسية“، لافتًا إلى أن ”الحكومة الفلسطينية بدأت بوقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، وتوجهت للأردن ومصر وأطلقت حوارًا مع المشافي التركية في مجال العلاج بالخارج للفلسطينيين“.

يذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني أوعز للقيادة الفلسطينية بوضع خطط للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، إلى جانب إجراء مراجعة لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا بمنع إدخال السلع الفلسطينية إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.