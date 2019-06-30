بالفيديو.. السفير الأمريكي يفتتح بـ“المطرقة“ نفقًا استيطانيًا في القدس

ظهر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في مقطع فيديو وهو يشارك في تدشين نفق استيطاني يخترق أرضية مدينة القدس، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستفتتح نفقاً تم حفره في القدس بحضور مسؤولين أمريكيين كبار.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن النفق الاستيطاني يمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق، ويهدف الاحتلال من خلاله إلى افتتاح طريق مختصر للمتطرفين اليهود لممارسة طقوسهم التلمودية في باحات الأقصى.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأحد، أن السفير الأمريكي في إسرائيل ”ديفيد فريدمان“، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ”جيسون غرينبلات“، يعتزمان المشاركة في افتتاح ما يسمى ”طريق الحجاج“، الذي تنظمه جمعية ”إلعاد“ الاستيطانية والتي تعمل على تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها.

ووفقاً للصحيفة العبرية ،فإن مشاركة الدبلوماسيين الأمريكيين في افتتاح مشروع استيطاني داخل مدينة القدس، تعكس الدعم غير المسبوق للمشاريع الإسرائيلية، وخاصة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة امتنعت عن المشاركة في فعاليات كهذه.

ونقلت صحيفة ”هآرتس“، عن الخبير في شؤون القدس، المحامي داني زايدمان، قوله:“ إن مشاركة الدبلوماسيين هذه هي خطوة غير مسبوقة، لكنها ليست مفاجئة أبداً“ .

وطريق الحجاج الذي تشرف على افتتاحه منظمات يهودية متطرفة، أدى إلى حفريات أثرية كبيرة تحت سطح الأرض مستمرة منذ ست سنوات، بالتعاون بين جمعية ”إلعاد“ وسلطة الآثار وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، حيث يؤدي إلى الوصول للمسجد الأقصى.