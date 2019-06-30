مقتل 7 محتجين وإصابة 181 خلال تظاهرات بالسودان

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مقتل 7 أشخاص وإصابة 181 آخرين خلال مسيرات حاشدة شهدتها البلاد يوم الأحد، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وكانت ”لجنة أطباء السودان المركزية“ المقربة من قادة الاحتجاجات، قالت في وقت سابق إن 5 متظاهرين، على الأقل، قُتلوا خلال المسيرات.

وأكدت اللجنة عبر حسابها على ”تويتر“، أنه تم ”الإبلاغ عن مقتل 4 أشخاص في أم درمان، وخامس (أُصيب برصاصة في الصدر) في مدينة عطبرة وسط البلاد“.

وأضافت: ”هناك العديد من الإصابات الخطرة بالرصاص في مستشفيات العاصمة والأقاليم“.

والأحد، تظاهر عشرات الآلاف في كل أنحاء السودان لممارسة الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، الذي تسلّم الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل.