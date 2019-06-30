لبنان.. ما سبب استهداف موكبي صالح الغريب وجبران باسيل؟ (فيديو)

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر من داخل ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، أن وزير الخارجية جبران باسيل، هو من كان مقصودًا بحادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

ويبدو أن سبب الواقعة حساسيات قديمة تعود إلى عهد الحرب الأهلية بين الموارنة الذين ينتمي إليهم باسيل من جهة والدروز من جهة أخرى.

وقُتل اثنان من طاقم الحراسة الشخصي للوزير الغريب المنتمي للحزب الديمقراطي، عندما تعرض موكبه لإطلاق نار خلال مروره في منطقة موالية لفصيل درزي منافس، في حادث وصفه الوزير بأنه ”محاولة اغتيال“.

وقالت المصادر إن ”ما حصل في قبرشمون محاولة لاغتيال وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، فمن أطلق النار عناصر من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لم يكونوا يعلمون أن الموكب هو للوزير الغريب“.

وكان الحديث يدور في البداية حول أن الحادثة وقعت مع موكب باسيل، الذي كان ينوي التوجه إلى ”كفرمتى“ للقاء شيخ عقل، طائفة الموحدين الدروز، لكنه لم يذهب وموكبه كان بعيدًا عن المنطقة أثناء وقوع إطلاق النار.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن ”الوزير جبران باسيل، وبعد توتر الأجواء، قرر إلغاء زيارته إلى كفرمتى، وحينها انضم الغريب إليه في شملان واتفق الجميع على إلغاء الزيارة، وعند مغادرة الغريب وقع إطلاق النار على موكبه“.

وتضاربت الروايات حول الجهة التي بدأت إطلاق النار، ففي الوقت الذي قال فيه الغريب للوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه أثناء مرورهم في منطقة قبرشمون، نقلت صحيفة النهار عن شهود عيان أن ”موكب الغريب أطلق النار عليهم“.