حميدتي: قناصة مجهولون أطلقوا النار على مدنيين وأفراد أمن في الخرطوم

قال عضو كبير في المجلس العسكري الحاكم بالسودان، إن قناصة مجهولين أطلقوا النار على 5 مدنيين على الأقل، و3 من قوات الدعم السريع اليوم الأحد، خلال مشاركة عشرات الآلاف من الناس في مسيرة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ولم يوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب ”حميدتي“، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ما إذا كان أي شخص قد توفي، ولم يقدم معلومات بشأن المسلحين أو انتماءاتهم خلال كلمة مقتضبة على التلفزيون الرسمي.

وقال دقلو، وهو قائد قوات الدعم السريع ”الآن هناك قناصون أطلقوا النار على 3 من قوات الدعم السريع و5 أو 6 من المواطنين. والآن نحن منزعجون وسنحاول أن نتدارك الموقف“.