آلاف السودانيين يتوجهون إلى وزارة الدفاع في الخرطوم

آلاف السودانيين يتوجهون إلى وزارة الدفاع في الخرطوم

المصدر: رويترز

توجه آلاف السودانيين، اليوم الأحد، إلى وزارة الدفاع في الخرطوم؛ لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، بينما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء.

ويعد هذا الاحتجاج هو الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمي أمام وزارة الدفاع، قبل ثلاثة أسابيع.

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