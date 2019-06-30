الشرطة السودانية تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز في الخرطوم ‎(صور وفيديو)

المصدر: ا ف ب

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع؛ استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة الأحد، ضد المجلس العسكري الحاكم، على ما أفاد شهود.

اطلاق كثيف للبمبان بسوق القضارف قبل بداية الموكب#مليونيه30يونيو pic.twitter.com/lxNsSylZB4 — ♮ ‏ ????????-????????Ñ???? (@Monzirelnino) June 30, 2019

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في منطقة ”باري“ في شمال الخرطوم وفي منطقتي ”معمورة“ و“اركويت“ في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون ”حكم مدنيّ حكم مدني!“.

مواكب بحرى

الكلاكلات

جبرة اركويت

بري

امبدة

ام درمان

مدني

بورتسودان

القضارف

الشعب السوداني في الشارع #مليونيه30يونيو pic.twitter.com/65YOeTKES6 — Dr.Dania (@Dania___kamal) June 30, 2019

لما يغض الشعب السوداني شاهد السيل البشري وهو يزحف نحو الحرية وإنهاء 30 من الدكتاتورية العسكرية الخرطوم ٣٠ يونيو الصحافة محطة 7#مليونيه30يونيو pic.twitter.com/VM2uV0NmzX — kariiim Ali (@kariiimali10) June 30, 2019

وأطلقت قوات الأمن السودانية كذلك الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة ”القضارف“ في شرق البلاد، حسب ما أفاد شهود.