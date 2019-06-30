الشرطة السودانية تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز في الخرطوم ‎(صور وفيديو)

الشرطة السودانية تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز في الخرطوم ‎(صور وفيديو)

المصدر: ا ف ب

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع؛ استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة الأحد، ضد المجلس العسكري الحاكم، على ما أفاد شهود.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في منطقة ”باري“ في شمال الخرطوم وفي منطقتي ”معمورة“ و“اركويت“ في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون ”حكم مدنيّ حكم مدني!“.

وأطلقت قوات الأمن السودانية كذلك الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة ”القضارف“ في شرق البلاد، حسب ما أفاد شهود.

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