نتنياهو يهاجم منتقديه ويهدد بعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة

هاجم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، منتقديه من السياسيين والخبراء والمحللين، على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها مؤخراً بسبب سياساته مع حركة ”حماس“.

ولعل أبرز ما صدم المجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو أبرم اتفاق تهدئة جديدا مع الحركة في غزة، وتم الإعلان عنه من جانب حماس بشكل فاجأ الأوساط الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريح نقلته صحيفة ”معاريف“ العبرية، اليوم، إن ”المنتقدين سيهاجموننا حتى لو نفذنا حملة عسكرية وهاجمنا غزة“.

وعبر حسابه في ”تويتر“ قال نتنياهو اليوم الأحد، ”قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل“، مضيفا ”في غزة نفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان“.

وكشف نتنياهو عن إجراءات عقابية ضد غزة بقوله ”فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود، وإن اضطررنا لذلك سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير“.