الرئاسات العراقية الثلاث تمدد الوقت للحكومة لإنهاء ملف الإدارة بالوكالة‎

قررت الرئاسات الثلاث في العراق، منح وقت أكثر للحكومة من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الأفضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة، وتحقيق التوازن الوطني بعيدًا عن المحاصصة.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في قصر السلام بالعاصمة بغداد، مساء السبت، بحضور رئيس البلاد برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن ”المجتمعين ناقشوا تعديل المادة 58 من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، (تاريخ انتهاء عام من عمر الحكومة)، من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة“.

وتنص المادة 58 من قانون الموازنة على أن ”تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران اليوم الأحد. ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً، ولا يترتب أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمراره بعد التاريخ المذكور“.

وشدد المجتمعون على ضرورة ”حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية، والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالبلاد في صراعات ونزاعات خارجة عن مصلحة شعبه“، منوهين إلى أن ”المجتمعين شددوا على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقًا للمصلحة الوطنية“.

وأفاد المجتمعون بأن ”الرئاسات الثلاث جددت تأكيدها على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق“.