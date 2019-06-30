اجتماع طارئ للكابينت الإسرائيلي بشأن غزة

يترأس بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا للمجلس المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ”الكابينيت“ لبحث عدد من القضايا الهامة المرتبطة بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن ”الكابينت“ سيلتئم ظهرًا، وذلك على خلفية اتفاق التهدئة مع حماس والأحداث على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

وتوصلت إسرائيل وحماس برعاية مصرية وأممية، ليلة الجمعة، لاتفاق يضمن إعادة الهدوء مقابل أن تسمح سلطات الاحتلال، مجددًا بإدخال الوقود لمحطة الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًّا.

وكان الناطق باسم حركة حماس ، عبد اللطيف القانوع قال، السبت، إنّ إسرائيل بدأت خلال الساعات الماضية تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم التوافق عليها بعد أسابيع من المماطلة.

وأضاف في تصريح صحفي أن ”التفاهمات عادت لطورها الطبيعي من جديد، وخلال الساعات الماضية، بُذلت جهود مصرية وأممية، أفضت في النهاية إلى أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات“.

وتابع“البالونات الحارقة التي كانت توجّه نحو مستوطنات غلاف غزة، توقفت، ولم يتم إرسال أي بالون خلال الساعات الماضية“.