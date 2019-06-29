مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان: تقدمنا بمقترح وساطة مُعدَّل

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، مساء اليوم السبت، أنه تقدم مع المبعوث الإثيوبي بمقترح مُعدَّل لمعالجة الأزمة المتصاعدة بين المجلس العسكري الانتقالي و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع السوداني.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، والمبعوث الإثيوبي، محمود درير، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال ولد لبات:“تقدمنا إلى المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بمقترح مُعدَّل“، دون الإفصاح عن تفاصيله.

وأضاف:“سلمنا المقترح المعدَّل إلى المجلس العسكري وقوى التغيير، وهما يعكفان على دراسته حاليًا“.