حماس: إسرائيل بدأت تنفيذ تفاهمات التهدئة اليوم

قال الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إنّ إسرائيل بدأت خلال الساعات الماضية تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم التوافق عليها بعد أسابيع من المماطلة.

وأضاف أنّ ”التفاهمات عادت لطورها الطبيعي من جديد، وخلال الساعات الماضية، بُذلت جهود مصرية وأممية، أفضت في النهاية إلى أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات“.

وتابع:“البالونات الحارقة التي كانت توجّه نحو مستوطنات غلاف غزة، توقفت، ولم يتم إرسال أي بالون خلال الساعات الماضية“، وفق ما نقلت عنه صحيفة ”دنيا الوطن“ المحلية.

وأوضح القانوع، أنّ ”الزيارة المرتقبة لوفد جهاز المخابرات المصري إلى قطاع غزة، منتصف هذا الأسبوع، ستُركز على بعض بنود التفاهمات، وتثبيتها، وما تم تنفيذه، وما تم التباطؤ بتنفيذه، والبنود التي تراوح مكانها، إضافة لموضوعات السولار، وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة“.

وأكد أنّه ”لا يوجد أيُّ جديد في ملف المصالحة مع حركة فتح“، مشيرًا إلى أنّ ”الكرة في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعليه تنفيذ كافة الملفات التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات القاهرة الموقعة العام 2011“.

وكان القيادي في حركة ”حماس“ موسى أبومرزوق، قال في وقت سابق، إنّ ”الجانب المصري قدَّم ورقة تتضمن العديد من القضايا المرتبطة بالمصالحة، إلى حركة فتح“.

وأضاف خلال تصريح صحفي، أنّ ”الورقة التي لم تقدم لحركة حماس، شهدت استجابة من فتح“، ولكن حركته لم تبدِ أيّ رأي تجاهها كونها لم تعرض عليها ولا علم لها بها.

وشدد على أن ”حماس“ مع أيّ ”جهود لصالح المصالحة الفلسطينية، شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطيني، وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطيني“.