علاوي يعلن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم ”المنبر العراقي“

أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم السبت، تشكيل كيان سياسي جديد تحت اسم ”المنبر العراقي“، متخذًا من أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال البلاد مقرًا له.

وقال بيان صادر عن مكتب علاوي، إنّه ”جرى انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولًا للمجلس المركزي للمنبر في الإقليم، بالإضافة إلى 16 عضوًا آخرين كأعضاء للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسوي“.

وقال مكي، بحسب البيان، إنّ ”المنبر العراقي كيان وطني طوعي مستقل وسيتبنَّى مسارات الاعتدال، وإعلاء سيادة القانون، واستقلالية القضاء“.

وتابع أنّ ”قيادة المنبر بزعامة إياد علاوي وضعت أهدافًا إستراتيجية وأخرى مرحلية“. موضحًا أن في مقدمة هذه الأهداف ”إصلاح النظام السياسي بعيدًا عن الإقصاء والتهميش والطائفية“.

كما يهدف ”المنبر العراقي“، إلى ”بناء مؤسسات الدولة المتكاملة وفق معايير الكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، وتغيير مفوضية الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات“، بحسب المصدر ذاته.

ولم يوضح علاوي أو مكي سبب إعلان الكيان الجديد في إقليم شمال العراق، غير أن الأخير اعتبر أن تشكيل المنبر في إقليم كردستان سيشكل إضافةً ودعمًا كبيرًا لأجل تحقيق أهدافه، وفق البيان.