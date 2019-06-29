إسرائيل تعتزم فتح ”طريق الحجاج“ في القدس بمباركة أمريكية

كشف تقرير حقوقي فلسطيني اليوم السبت، أن إسرائيل تعتزم افتتاح ”ما يسمى ”طريق الحجاج“ في مدينة سلوان المقدسية لصالح جمعية ”إلعاد“ الاستيطانية بحضور السفير الأمريكي، ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط.

و“طريق الحجاج“ عبارة عن نفق حفر على مدار سنوات تحت منازل فلسطينين في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ويقدمه متدينون يهود على أنه طريق استخدم خلال فترة الهيكل الثاني للحج إلى المعبد.

وبحسب تقرير ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان“ فإن النفق جزء من خطة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في ”حوض البلدة القديمة“ في القدس، من خلال التطوير السياحي، والحفريات الأثرية في سلوان والبلدة القديمة.

واعتبرت منظمة ”عمق شيبة“ الإسرائيلية الحقوقية، التي تعارض تسييس التنقيب عن الآثار، أن ”الحضور الأمريكي المتوقع لافتتاح الطريق، يهدف لتأكيد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على القدس، والدعم الأمريكي للاستيطان“.