الخارجية الفلسطينية: فريق ترمب يشارك ميدانيًا بتهويد القدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن ”الحضور الأمريكي للاحتفال بالأنشطة التهويدية في القدس الشرقية المحتلة، يُعد نشاطًا عدائيًا ضد الفلسطينيين“.

كما اعتبرتهُ ”انصهارًا فاضحًا في مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل، واستكمالًا للقرارات والمواقف المنحازة لدولة الاحتلال، والمعادية للشرعية الدولية وقراراتها“.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ”إدارة ترامب تثبت يوميًا تمسكها بمعاداة الشعب الفلسطيني، وإصرارها على إنكار حقوقه الوطنية العادلة، وانتماءها والتصاقها اللامحدود بالمشروع الاستعماري الاستيطاني، الذي يقوده اليمين المتطرف في دولة الاحتلال“.

وأشارت إلى أن ذلك يتضح ”ليس فقط من خلال تصريحات وإعلان مواقف فقط، بل أيضًا من خلال المشاركة الفعلية في نشاطات واحتفالات تنظمها مؤسسات إسرائيلية رسمية، وجمعيات استيطانية، لتغيير الواقع القائم وتزويره لصالح الاحتلال في انصهار كامل مع الأيدلوجية اليمينية المتطرفة“.

وبينت الوزارة أن ”صورة جديدة للعدائية الأمريكية تظهر من خلال قرار الثنائي دافيد فريدمان، وجايسون غرينبلات، المشاركة بحفل تنظمه جمعية (العاد) الاستيطانية لافتتاح ما يُسمى بنفق (طريق الحجاج) أسفل منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك“.

وتسببت أعمال حفريات نفق (طريق الحجاج) بتهجير عدد من العائلات الفلسطينية بعد أن تصدعت منازلها وباتت معرضة للانهيار.

وبحسب مصادر حقوقية إسرائيلية، فإن الحضور الأمريكي المتوقع في ذلك الاحتفال إلى جانب وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، يشكل الخطوة الأبرز والأقرب التي تقوم بها الإدارة الأمريكية نحو تنفيذ قرار ترامب ”المشؤوم“ بشأن القدس، وهو تأكيد أمريكي جديد على دعم واشنطن لعمليات تهويد القدس، والاستيطان السياحي، الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية فيها.

ويعد النفق جزءًا من خطة (شلم) التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة الحوض المقدس في البلدة القديمة، عبر تنفيذ عشرات المشاريع السياحية والحفريات الأثرية في سلوان، والبلدة القديمة.