ضرب جماعي عنيف لعمال أردنيين ولبنانيين في كازاخستان (فيديو)

ضرب جماعي عنيف لعمال أردنيين ولبنانيين في كازاخستان (فيديو)

تناقل مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هجوما جماعيا عنيفا على أشخاص قيل إنهم عمال عرب بينهم أردنيون ولبنانيون في كازاختسان.

وذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أن المهاجمين عمال كازاخستانيون غاضبون من صورة نشرها مهندس لبناني لفتاة كازاخية اعتبرها مواطنوها إساءة لهم.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الناطق باسم وزارة الخارجیة الأردنية سفیان  القضاة قوله بأن مركز عملیات الوزارة یتابع بشكل مستمر من خلال سفارة البلاد في نور سلطان (أستانا) حادثة اعتداء على مجموعة من المھندسین بینھم اردنیون یعملون لدى شركة المقاولون المتحدون CCC في جمھوریة كازاخستان.

واوضح القضاة أن الاعتداء، وقع بمخیم للشركة المذكورة في مدینة تینجیز والتي تبعد عن العاصمة نورسلطان نحو ٢٢٠٠ كیلو متر.

وأكد أن ”الامور قد أصبحت الان تحت سیطرت الامن و تم العمل على نقل كافة المواطنین من تلك المنطقة الى منطقة (اتراو) قرب مركز المحافظة واكد القضاة ان الاردنیین العاملین في المنطقة ھناك بخیر و ھناك اصابات طفیفة تم توفیر العنایة الصحیة المطلوبة لھا“.

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