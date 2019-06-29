مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يدعم استقرار العراق وسيادته

أكد وفد دولي، اليوم السبت، دعم مجلس الأمن للعراق وسيادته ووحدته واستقراره، وبحث استمرار التعاون والتنسيق وتعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، وفدًا من مجلس الأمن الدولي برئاسة رئيس مجلس الأمن بدورته الحالية السفير منصور العتيبي، مندوب الكويت.

وذكر مكتب رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن ”عبد المهدي استعرض جهود حكومته في مجالات إصلاح الاقتصاد والتنمية المستدامة واستثمار الثروات الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على بسط سلطة القانون وتحقيق العدالة بين مكونات الشعب وتكافؤ الفرص“.

وأضاف أن ”العراقيين تمكنوا من إقرار الدستور وإجراء عدة انتخابات تشريعية أدت لتغيير وتداول سلمي للسلطة وانتصروا على داعش وحرروا مدنهم“.

وأكد عبد المهدي، أن ”الأزمات العميقة والتضحيات والتحديات الكبيرة التي واجهها العراق تستحق دعمًا دوليًا أكبر لإعمار المناطق المحررة والمتضررة“.

من جهته، أكد وفد مجلس الأمن على ”دعم مجلس الأمن للعراق وسيادته ووحدته واستقراره، وبحث استمرار التعاون والتنسيق وتعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية وشؤون النازحين وإعمار المناطق المحررة وقضايا المرأة والطفل“.

وعبّر رئيس وأعضاء وفد مجلس الأمن عن ”دعمهم لسيادة العراق ووحدته ولخطط الإعمار، مشيدين ”بسياسة الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي والدولي“.

ورحب العتيبي، بـ ”مبادرة الحكومة العراقية في تحسين العلاقات مع الدول المجاورة ومحيطها العربي والإقليمي والدولي ووصفها بالسياسة الحكيمة التي تخدم مصالح العراق وجميع دول المنطقة، إلى جانب دعمنا لجهود إعادة الإعمار والخطوات الإصلاحية للحكومة العراقية ”.

فيما أشاد بقية أعضاء المجلس بتوجه الحكومة لتعزيز مكانة العراق ودوره، واستمرار التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف.