عقب استشهاد فلسطيني.. مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية بالقدس

اندلعت مساء الجمعة، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة العيسوية بمدينة القدس، في أعقاب استشهاد أسير محرر في البلدة الخميس الماضي .

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بفرق مختلفة بلدة العيسوية وانتشرت في شوارعها، واستخدمت الأعيرة المطاطية والقنابل لتفريق الشبان الغاضبين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة وإحراق العلم الاسرائيلي.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من عائلة داري من أمام منزليهما وسط البلدة، فيما أصيب العديد من الشبان بالأعيرة المطاطية بأطرافهم السفلية والعلوية وقُدمت لهم الإسعافات الاولية.

وقالت مصادر فلسطينية ، الخميس الماضي، أن الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاماً ) استشهد بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة.

وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي خلال مواجهات في حي عبيد ببلدة العيسوية، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.

واندلعت المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي، بعد تنظيم مئات المواطنين وقفة احتجاجية ضد الاقتحامات اليومية للجيش الإسرائيلي للمدينة.