إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران الاحتلال شرق غزة

أُصيب عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أثناء مشاركتهم في الجمعة الـ64 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: إنّ ”أكثر من 49 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 8 مسعفين وصحفيّ، جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال مشاركتهم في مسيرات العودة“.

وذكرت مصادر محلية أنّ ”آلاف الفلسطينيين وصلوا إلى مخيمات العودة على طول الحدود للمشاركة في الجمعة الـ 64 لمسيرات العودة وكسر الحصار“.

وجاءت مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في الفعاليات مؤكدة على سلميتها.

وانتشرت عدة آليات عسكرية إسرائيلية وعشرات الجنود القناصة مقابل مخيمات العودة.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في آذار/ مارس العام الماضي، بعد سنوات طويلة من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في خطوة لإحداث تغيير على الأوضاع المعيشية في القطاع عبر الضغط الشعبي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.