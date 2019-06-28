تجمع المهنيين السودانيين يعلن اعتقال أحد قادته‎

أعلن تجمع المهنيين السودانين، ”اعتقال“ أحد قياداته، من منزله، فجر الجمعة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن تجمع المهنيين، نشره على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“.

وقال البيان إن رئيس لجنة المعلمين (إحدى مكونات التجمع) ياسين حسن عبدالكريم ”اعتُقل من منزله (لم يذكر موقعه)، فجر اليوم، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة“.

وأضاف:“نحن إذ نعلن ذلك فإننا نحمّل السلطات سلامة الأستاذ ياسين الذي نعتقد أن سبب اعتقاله مرتبط بظهوره في نشاط عام في إطار رفض تعنت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين“.

ويقود تجمع المهنيين السودانيين، الاحتجاجات في البلاد منذ أواخر العام الماضي، تحت تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات).