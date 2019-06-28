بوتين يطالب بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا‎

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.

وعبر بوتين عن اعتقاده بأنه يتعين على دول مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ”أن تتخذ دورًا أكثر فعالية بشأن المسألة السورية“.

من جهة أخرى، قال بوتين إن أي محاولات للانتقاص من دور منظمة التجارة العالمية، أو تدميرها سيأتي بنتائج عكسية.

وقال: ”من الواضح أنها (التجارة العالمية) في حاجة إلى السير وفق التطورات الراهنة.. نعتبر أن أي محاولات لتدمير منظمة التجارة العالمية، أو الانتقاص من دورها ستأتي بنتائج عكسية“.

وأضاف أن الوضع الراهن في الاقتصاد العالمي مقلق، حيث إن منظمة التجارة العالمية تشعر بتأثير ”الحمائية والقيود المدفوعة سياسيًا“.