قوى ”التغيير“ في السودان تتسلم مقترح الوساطة الإفريقية الإثيوبية

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الخميس، في بيان، استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

وأضاف البيان: ”نتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه“، دون الكشف عن تفاصيل المقترح. ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الوساطة، أو المجلس العسكري.

وبينما أعلنت قوى التغيير قبولها مؤخرًا بمقترحات الوساطة الإثيوبية، اكتفى المجلس العسكري بالقول، إنه دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى أن تكون مبادرته مشتركة مع الاتحاد الإفريقي.

والأحد، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، إنهم لم يطلعوا على مبادرة الوسيط الإثيوبي لأنها جاءت منفصلة عن المبادرة الإفريقية التي قدمها مبعوث الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.

وتشمل المبادرة الإثيوبية تأكيدًا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.