لبنان.. حكم بسجن سوريين اثنين أدينا بمراقبة ”حزب الله“‎

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قضت محكمة لبنانية، يوم الخميس، بسجن سوريين اثنين، أدينا بمراقبة قوافل ”حزب الله“ وقيادييه، وتزويد ”جماعات إرهابية“ بمعلومات عنها. وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن ”المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكمًا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 3 سنوات بحق السوري عبد العظيم المغيزل، والسجن سنة واحدة للسوري كمال غنوم“. وأضافت…