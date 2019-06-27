العراق: لن ننحاز إلى أي طرف في التوتر الحالي بالشرق الأوسط‎

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قال ثامر الغضبان، نائب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، إن العراق لن ينحاز إلى أي طرف وسط التوتر الحالي بالشرق الأوسط، في وقت يشهد تصاعدا للخلاف بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الغضبان، وهو أيضا وزير النفط العراقي، متحدثا في لندن ”لن ننحاز إلى بلدان بعينها أو نكون طرفا في تحالف ضد دول أخرى“. وتابع قائلا…