السودان.. السجن وغرامة لمتهمين بانتحال صفة ”قوات الدعم السريع“

أصدرت محكمة سودانية مختصة في ولاية كسلا، الأربعاء، حكمًا بالسجن والغرامة في مواجهة متهمين (لم تحددهم) بانتحال صفة قوات الدعم السريع.

وقال مصدر نيابي بالولاية في تصريح لـ ”المركز السوداني للخدمات الصحفية“: إن ”بلاغات دونت في مواجهة متهمين متعلقة بانتحال الشخصية لأفراد قوات الدعم السريع، التابعة للجيش“.

وأوضح المركز أن ”المحكمة قضت بسجنهم لمدة ستة أشهر، وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه، أو السجن ستة أشهر في حالة عدم الدفع“.

وضبطت السلطات المتهمين ”وبحوزتهم أموالًا ومعروضات مختلفة مسروقة“، دون تفصيل.

والثلاثاء، اتهمت قوات ”الدعم السريع“ التابعة للجيش السوداني جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة، بارتداء زيها والتحرك عبر ناقلات لإثارة الفتنة.

وقال رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد: إن ”تلك الجماعات (لم يسمها) عملت على تشويه صورتهم إبان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مبنى القيادة العامة في الخرطوم”، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء ”سونا“.

وتكونت قوات الدعم السريع عام 2013 تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات، قبل أن تتبع رئيس البلاد مباشرة في يناير/ كانون الثاني 2017، وأجاز البرلمان قانونًا خاصًا بالقوات يجعلها تابعة للجيش.