المجلس العسكري السوداني يؤكد رفض استقبال وفد قطري في الخرطوم

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، محمد حمدان دقلو ”حميدتي”، ما تردد سابقًا من أن المجلس رفض استقبال وفد قطري في العاصمة الخرطوم.

وقال حميدتي، في مقابلة نشرتها وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: “ قطر، نحن أيضًا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيًا لديهم وزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه“.

ووفق الموقع ذاته، فقد أوضح حميدتي أن ”قناة الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعًا، لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع“.

وكانت وسائل إعلام وقنوات عربية تداولت، أبريل الماضي، نبأ قيام السلطات السودانية العسكرية برفض استقبال وفد من وزارة الخارجية القطرية بعد وصوله إلى الخرطوم.

وفور تداول الخبر كان لافتًا بدء قناة الجزيرة القطرية في تغيير خطابها تجاه المجلس العسكري في السودان، حيث صعدت من خطابها التحريضي بشكل واضح ومستمر وفقًا لمتابعين.