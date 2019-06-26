أبو مرزوق: لا يوجد أي انفراجة في ملف المصالحة الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي انفراجة في ملف المصالحة الفلسطينية، وأنه يأمل أن تشهد الأيام القادمة حراكا عمليا على أرض الواقع يُنهي حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون.

جاءت أقوال أبو مرزوق تعقيباً على تصريحات أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد بشأن تطورات إيجابية في ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أبو مرزوق:“ لا يوجد أي انفراجة، وكلمني عزام الأحمد حول شيء من هذا، موضحا أن ”تصريحات الأحمد أعتقد كانت رسالة سياسية إلى أمريكا وإسرائيل“. وفق وكالة سوا الفلسطينية.

وتابع:“ أن تصريحات الأحمد كانت رسالة سياسية إلى ما قبل مؤتمر البحرين بأن الشعب الفلسطيني موحد وهناك انفراجة سياسية، وذلك لأمريكا التي لا تريد أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية، ولإسرائيل التي تريد عمل مؤتمر البحرين، بأننا مقبلين على وحدة، وهذا ما يرفضوه“، مستدركا:“ لكن على أرض الواقع، ليس هناك شيء“.

وقال أبو مرزوق:“ أؤكد جاهزية حركة حماس لعقد أي لقاء مع حركة فتح، مع ضرورة تنفيذ اتفاقات المصالحة كافة واجراء انتخابات فلسطينية شاملة وليس تشريعية فقط“، مضيفاً:“ نحن مستعدون لكل خطوة تجمع الشعب الفلسطيني فنحن في ظرف استثنائي وهو أسهل من الظروف التي سبقت لان هناك وحدة في الموقف الفلسطيني تجاه الخطة الامريكية“.

وأكد أبو مرزوق أن وحدة الموقف الفلسطيني الموحد سيفشل الخطة الأميركية“، معتبراً أن ”الخطة الاميركية تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وهناك تسهيلات لتسفيرهم الى أوروبا“.