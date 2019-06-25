العراق.. مقتل 4 ضباط شرطة بانفجار قنبلة في كركوك

أكد مصدران أمنيان أن أربعة من ضباط الشرطة الاتحادية العراقية لقوا حتفهم الثلاثاء بعد انفجار قنبلة في جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقع الانفجار قرب قرية الهبات، التي تبعد 40 كيلومترا تقريبًا إلى الجنوب الغربي من كركوك، على الحدود بين قضاءي الرشاد وداقوق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية لا يزالون نشطين في المنطقة. وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول 2017 النصر على التنظيم الذي كان يومًا ما يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية.

لكن تنظيم داعش تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض الحكومة العراقية.

وعاود مقاتلوه تنظيم صفوفهم في سلسلة جبال حمرين في الشمال الغربي، والتي تمتد من محافظة ديالى، على الحدود مع إيران، عبر محافظة صلاح الدين في الشمال وفي جنوب كركوك.